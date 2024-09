Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochnachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 33,07 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 33,07 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,69 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 1.175.180 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,66 EUR erreichte der Titel am 11.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 1,78 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,66 EUR am 24.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 40,55 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,92 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von -2,40 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

