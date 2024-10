Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 32,01 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 32,01 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 32,07 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 803.087 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 6,00 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,58 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,20 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,69 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 01.08.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,95 EUR gegenüber -2,40 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im vergangenen Quartal 1,54 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,75 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,87 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

