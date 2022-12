Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Mittag fester

Um 12:22 Uhr ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 23,34 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 23,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 572.155 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 28.01.2022 markierte das Papier bei 48,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,30 Prozent. Bei 18,59 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 25,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2018 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,82 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,47 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Am 07.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,52 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE