Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Dienstagvormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 27,32 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 27,32 EUR zu. Bei 27,35 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 69.494 Stück.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 24,19 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2024 Kursverluste bis auf 23,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 13,10 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,83 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,72 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 19.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,93 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Zuschlägen