Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 29,44 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 29,44 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 29,53 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 680.224 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,21 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,62 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.08.2023 bei 19,19 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 34,83 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,55 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,75 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,54 Mrd. EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,41 EUR je Aktie.

