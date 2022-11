Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit roter Tendenz

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 25,07 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 24,70 EUR. Bei 25,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 732.894 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 50,07 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (18,59 EUR). Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 34,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2018 eine Dividende von 1,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,50 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

