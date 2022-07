Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Freitagvormittag nach

Die Aktie notierte um 15.07.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 27,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,57 EUR aus. Mit einem Wert von 28,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 83.339 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2021 markierte das Papier bei 54,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 12.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,95 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 2,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2018 mit 1,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,05 EUR.

Am 05.05.2022 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 02.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,36 EUR im Jahr 2022 aus.

