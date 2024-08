Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 29,61 EUR nach oben.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 29,61 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 29,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 230.237 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 30,21 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 2,03 Prozent wieder erreichen. Am 22.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,19 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,55 EUR.

Am 01.08.2024 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,95 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -2,40 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,94 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

