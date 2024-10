Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zieht am Nachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 32,73 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 32,73 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 32,91 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 551.221 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2024. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 3,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 19,66 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,93 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,32 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,95 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,40 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,87 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich fester

XETRA-Handel: LUS-DAX am Montagnachmittag im Aufwind

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche