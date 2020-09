Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aktuell: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) behauptet sich

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 60,34 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den behaupteten Werten im DAX, der im Moment bei 13.254 Punkten tendiert. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 60,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,80 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 60,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 493.291 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 62,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2020). Bei 36,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.03.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,08 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 2,35 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 396.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.

Corona-Test für Dividendenstars: Auf welche DAX-Aktien Verlass ist

VW-Aktie, Daimler-Aktie, Vonovia-Aktie & Co: Zyklische Autowerte vorne, defensive Immobilientitel aber auch

Vonovia-Aktie knickt ein: Vonovia beschafft sich rund eine Milliarde Euro am Kapitalmarkt

