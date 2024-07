Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Kaum Ausschläge verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 28,10 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 28,10 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 28,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,89 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,93 EUR. Bisher wurden heute 486.915 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 22.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 31,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,17 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,35 EUR.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) noch ein Gewinn pro Aktie von -2,47 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,91 Prozent auf 1,67 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,90 EUR je Aktie.

