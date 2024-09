Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 31,90 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,5 Prozent auf 31,90 EUR ab. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 31,71 EUR. Bei 33,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.940.432 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 33,66 EUR erreichte der Titel am 11.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,66 EUR. Mit einem Kursverlust von 38,37 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,92 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von -2,40 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

