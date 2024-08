Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,13 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,77 EUR. Bisher wurden heute 871.293 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 19,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2023). Mit Abgaben von 35,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,55 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 01.08.2024 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,54 Mrd. EUR, gegenüber 1,75 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,94 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

