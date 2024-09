Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) behauptet sich am Freitagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 31,95 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 31,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 32,14 EUR. Bei 31,76 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.512.393 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 33,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 5,35 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 19,66 EUR. Abschläge von 38,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,92 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 1,54 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.11.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

