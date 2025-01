Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 28,52 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 28,52 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,38 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 156.594 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 15,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 23,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 20,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,50 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent auf 1,72 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,94 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

