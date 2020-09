Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aktuell: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Minusbereich

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Minus bei 58,76 EUR. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 12.687 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,70 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 713.067 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2020 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Bei 36,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.03.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 61,08 EUR aus. Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2021 2,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 396.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.

