Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagvormittag fester

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 28,52 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 28,52 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.169 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR. Gewinne von 5,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.08.2023 bei 19,19 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 32,73 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,35 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 30.04.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 1,67 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 01.08.2025.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

