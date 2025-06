Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 30,05 EUR.

Das Papier von Vonovia SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 30,05 EUR ab. Bei 29,81 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 29,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 999.717 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE-Aktie 12,91 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Abschläge von 20,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Vonovia SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,24 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 34,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,67 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Vonovia SE rechnen Experten am 31.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

