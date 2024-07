Notierung im Blick

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag im Plus

23.07.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 28,53 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 28,53 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 28,57 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 143.719 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 30,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Gewinne von 5,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 31,44 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,47 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,67 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.08.2025. Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,92 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Warburg Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit Buy Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels stärker Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone

