Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagvormittag verlustreich

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 28,36 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 28,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,34 EUR aus. Bei 28,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 26.679 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 30,21 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 6,52 Prozent wieder erreichen. Am 22.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,19 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 32,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,44 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,92 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

