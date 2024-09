Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagnachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 32,22 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 15:52 Uhr 1,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 32,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 971.661 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,66 EUR erreichte der Titel am 11.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 4,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 19,66 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,92 EUR.

Am 01.08.2024 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Vonovia will eine noch engere Bindung zur Tochter Deutsche Wohnen - Deutsche Wohnen-Aktie springt hoch