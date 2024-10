Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 30,59 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 30,59 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 30,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 198.522 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 10,92 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,86 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,32 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,95 EUR. Im Vorjahresquartal waren -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,54 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,75 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,87 EUR je Aktie aus.

