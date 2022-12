Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) steigt am Freitagmittag

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 12:22 Uhr 1,2 Prozent. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,97 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 21,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 382.526 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,93 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,16 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,59 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,71 EUR an.

Am 04.11.2022 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 07.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,52 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE