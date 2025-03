Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 25,07 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 25,07 EUR ab. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 24,96 EUR. Mit einem Wert von 25,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.153.979 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Gewinne von 35,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 24,27 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,19 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,21 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,72 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,43 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

