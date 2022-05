Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 24.05.2022 16:22:00 Uhr 2,5 Prozent auf 33,63 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,46 EUR ab. Bei 34,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.013.649 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 54,51 EUR erreichte der Titel am 24.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 38,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (31,76 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 5,89 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,38 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 05.05.2022. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,55 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 761,41 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 581,95 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.08.2022 präsentieren. Am 02.08.2023 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,73 EUR je Aktie belaufen.

