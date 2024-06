Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag gesucht

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 11:48 Uhr ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 26,39 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 26,47 EUR. Bei 26,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 233.809 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,91 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 56,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,17 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,86 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,57 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2024 erfolgen. Am 01.08.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

