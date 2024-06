Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Montagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 26,71 EUR zu.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 26,71 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,74 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 607.076 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 30,21 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 13,10 Prozent zulegen. Am 29.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,91 EUR ab. Abschläge von 36,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,17 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,86 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,47 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,89 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

