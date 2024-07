Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit Abschlägen

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 27,87 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 27,87 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 27,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 266.972 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR an. Gewinne von 8,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,19 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 31,16 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,44 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach -2,47 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,92 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Warburg Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit Buy

Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone