Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag auf grünem Terrain

Um 09:22 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 23,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 23,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,39 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 131.974 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 25.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 50,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 53,46 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 18,59 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2018 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,82 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,83 EUR.

Am 04.11.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 07.03.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie verliert dennoch: Vonovia kommt bei Refinanzierung und Schuldenmanagement voran

Deutsche Wohnen-Aktie tiefer: Deutsche Wohnen verzeichnet geringere Mieteinnahmen

Vonovia-Aktie profitiert: Vonovia steigert Umsatz kräftig

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE