Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,48 EUR nach oben.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 26,48 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,69 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 26,50 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 230.674 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.06.2023 auf bis zu 16,91 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,86 EUR an.

Am 30.04.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -2,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1,67 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 02.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 01.08.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 10 Jahren abgeworfen

XETRA-Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Dienstagshandel im Plus