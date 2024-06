Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Nachmittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 26,36 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 26,36 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 26,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 457.351 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 14,61 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.06.2023 (16,91 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 35,85 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von -2,47 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2025 1,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

