Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag verlustreich

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 27,86 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 27,86 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,47 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 524.331 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 8,44 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 19,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 45,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,44 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach -2,47 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,67 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,93 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

