Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 31,26 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 31,26 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 31,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 30,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,17 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 154.670 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 7,87 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,86 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 36,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 32,32 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von -2,40 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 1,54 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 06.11.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

