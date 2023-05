Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Vonovia 17,55 EUR

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 17,46 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 17,41 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.516.259 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,24 EUR) erklomm das Papier am 31.05.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 107,62 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 12,52 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 28,42 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 02.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,04 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Vonovia, Grand City Properties, Aroundtown & Co. gefragt: Anleger nutzen Kursverluste im Immobiliensektor zum Einstieg

Vonovia-Aktie höher: Staat soll laut Vonovia-Chef gegen hohe Baukosten vorgehen - Union Investment macht Vonovia Vorwürfe

So schätzen die Analysten die Vonovia-Aktie im April 2023 ein

