Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag stärker

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 30,73 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 30,73 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,83 EUR. Bei 30,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 49.401 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 30,83 EUR erreichte der Titel am 26.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 0,33 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,66 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,55 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,75 Mrd. EUR gelegen.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

