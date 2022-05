Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagnachmittag stärker

Um 27.05.2022 16:22:00 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 35,25 EUR nach oben. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.240.829 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,51 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2021. 35,33 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 31,76 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 58,78 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,55 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 761,41 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 581,95 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.08.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.08.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

