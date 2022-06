Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) reagiert am Mittag positiv

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 27.06.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 31,97 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,48 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,85 EUR. Bisher wurden heute 373.329 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 24.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,51 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 41,35 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,08 EUR am 16.06.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 6,28 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 58,43 EUR angegeben.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,55 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 761,41 EUR, während im Vorjahreszeitraum 581,95 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 03.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 2,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

