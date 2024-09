Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 32,76 EUR nach oben.

Um 11:49 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 32,76 EUR zu. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 32,76 EUR zu. Bei 32,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 461.863 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 33,66 EUR erreichte der Titel am 11.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 39,99 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,92 EUR an.

Am 01.08.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

