Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 26,61 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 26,61 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,84 EUR an. Bei 26,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 766.425 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 17,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,17 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,32 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 30.04.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -2,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,67 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

