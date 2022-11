Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 24,17 EUR abwärts. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 24,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62.613 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 49,58 EUR markierte der Titel am 26.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 51,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 18,59 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2018 1,35 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,03 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 07.03.2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,57 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia kommt bei Refinanzierung und Schuldenmanagement voran

Deutsche Wohnen-Aktie tiefer: Deutsche Wohnen verzeichnet geringere Mieteinnahmen

Vonovia-Aktie profitiert: Vonovia steigert Umsatz kräftig

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE