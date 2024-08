Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 30,79 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 30,79 EUR ab. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,67 EUR ab. Bei 31,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 951.838 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2024 bei 31,78 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 3,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,66 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 36,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,55 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024. Das EPS lag bei -0,95 EUR. Ein Jahr zuvor waren -2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 präsentieren. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

