Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legt am Nachmittag zu

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 22,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 22,22 EUR. Bei 22,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 992.081 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2022 bei 48,93 EUR. 54,63 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 18,59 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 19,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,71 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 07.03.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2022 2,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

