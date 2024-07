Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagvormittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 28,46 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,37 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.847 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 30,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 6,15 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2023 auf bis zu 19,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 48,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,44 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 30.04.2024 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,47 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,57 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,67 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,93 EUR je Aktie aus.

