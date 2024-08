Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Analyse im Fokus

Die Privatbank Berenberg hat Vonovia nch Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe wie von ihm erwartet ordentlich abgeschnitten und sich im Rahmen des präzisierten Ausblicks optimistisch für die zweite Jahreshälfte gezeigt, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:48 Uhr 4,6 Prozent auf 29,72 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 14,40 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.909.646 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2024 um 4,1 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024 vorlegen.

