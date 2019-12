ams-Aktie steigt: ams verfügt über gut 27 Prozent der OSRAM-Aktien

Bis Freitagabend wurde die Offerte für 6,39 Prozent des Grundkapitals angenommen, ist der aktuellen Wasserstandsmeldung von ams zu entnehmen. Zusammen mit den OSRAM -Aktien, die ams bereits selbst gekauft hat, verfügen die Österreicher über 27,17 Prozent der Anteile.

Damit ist knapp die Hälfte der Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent erreicht. Am Donnerstag um 24 Uhr endet die Andienungsfrist.

Ende vergangener Woche war bekannt geworden, dass Hedgefonds in Erwartung eines späteren guten Geschäfts etwa 40 Prozent der OSRAM-Aktien aufgekauft haben. Nur wenn die Fonds ams im Schnitt zwei Drittel ihrer OSRAM-Aktien andienten, so ein Insider am Freitag zu Dow Jones Newswires, werde die Mindestannahmeschwelle mit Sicherheit erreicht. ams-CEO rühre dafür an diesem Montag in New York und am Dienstag in London die Werbetrommel, schreibt die Süddeutsche Zeitung.

In der Schweiz standen ams-Titel am Vormittag 2,47 Prozent höher bei 49,44 Franken, inzwischen sind es noch 0,23 Prozent bei 48,36 Franken. OSRAM-Papiere geben derweil im Xetra-Geschäft 0,61 Prozent ab auf 38,90 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: ah