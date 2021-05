'Ungünstige Marktbedingungen': MeinAuto verschiebt Börsengang

Aktien in diesem Artikel MeinAuto 16,35 EUR

Die für Mittwoch geplante Emission werde verschoben, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das hätten MeinAuto und sein Eigentümer, der britische Finanzinvestor HG, beschlossen. "Grund dafür sind die derzeit ungünstigen Marktbedingungen für wachstumsstarke Unternehmen", teilte teilte der Online-Neuwagenhändler am Dienstag mit. MeinAuto strebe weiter einen Börsengang an, "sobald sich die Marktbedingungen normalisieren". MeinAuto ist der erste Börsenkandidat in diesem Jahr, dessen Emission auf Eis gelegt wurde.

Das Unternehmen hatte als ersten Handelstag an der Frankfurter Börse den 12. Mai anvisiert. Geplant war eine Marktkapitalisierung von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro.

OBERHACHING/MÜNCHEN (dpa-AFX / Reuters)

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com