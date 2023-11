Vorstand investiert in RCM Beteiligungs-Aktien - die Kursreaktion

Meldepflicht nachgekommen

Anleger sollten RCM Beteiligungs nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Kürzlich kam es bei RCM Beteiligungs zu Directors' Dealings. Der Handel wurde am 20.11.2023 gemeldet. Von Vorstand Schmitt, Martin wurden am 16.11.2023 RCM Beteiligungs-Papiere gekauft. Für je 1,50 EUR wurden 26.370 RCM Beteiligungs-Papiere erstanden. Die RCM Beteiligungs-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 1,49 EUR an der Tafel.

Die RCM Beteiligungs-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 2,00 Prozent im Plus bei 1,52 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 1.450 RCM Beteiligungs-Aktien den Besitzer. Insgesamt ist RCM Beteiligungs aktuell 19,86 Mio. Euro wert. Derzeit sind 12.980.036 Aktien handelbar.

Bereits am 15.11.2023 hatte Schmitt, Martin einen Trade getätigt. Schmitt, Martin fügte 3.630 Anteile zu jeweils 1,50 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net