GRENKE-Aktie -22 Prozent: GRENKE bricht nach Short-Attacke ein - BaFin schaltet sich ein

Der Leasinganbieter GRENKE sieht sich schwerwiegenden Anschuldigungen eines Short-Sellers ausgesetzt. In einem Bericht bezichtigt die Firma "Viceroy Resarch", die auf einen Kursrückgang der Aktie wettet, den MDAX -Konzern des Bilanzbetrugs. Nach Ansicht von Viceroy Research ist die GRENKE-Aktie "uninvestierbar wegen unverhohlenen Betrugs in der Buchführung". Darunter seien Dutzende Transaktionen mit nicht angegebenen verbundenen Gesellschaften. Die internen Kontrollen fehlten bei GRENKE komplett, so Viceroy.

Ein Sprecher von GRENKE kündigte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme zu den Vorwürfen an. Aktuell könne er nichts dazu sagen.

Viceroy spricht von einem betrügerischen System in großem Stil, das darauf angelegt sei, zu verschleiern, dass bestimmte Barmittel nicht existieren, oder um Millionen von Euro an nicht genannte verbundene Gesellschaften abzuzweigen, "oder beides". Viceroy geht davon aus, dass "ein substanzieller Anteil der Barmittel von GRENKE nicht existieren."

Hinter Viceroy Research steckt der britische Investor Fraser Perring, der unter anderem bei Wirecard engagiert war. Dort hatte er bereits 2016, damals noch mit seinem Partner Matthew Earl unter dem Namen "Zatarra Research & Investigations", vor Unregelmäßigkeiten gewarnt. Wirecard musste im Juni diesen Jahres Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingestehen und kurz darauf Insolvenz anmelden.

So reagiert die GRENKE-Aktie

Ein kritischer Bericht eines selbsternannten Research-Anbieters hat am Dienstag die Aktien von GRENKE auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren einbrechen lassen. Bei außerordentlichen hohen Börsenumsätzen sackten die Papiere im Tief um fast 30 Prozent ab und fielen erstmals seit Juni 2015 unter die Marke von 40 Euro. Damit einher ging ein Verlust des Börsenwerts von mehr als 700 Millionen Euro.

Vor zwei Jahren wurde bereits ProSieben.Sat1 Opfer der Firma, die sich selbst nur als "Gruppe von Individuen, die die Welt aus anderem Blickwinkel betrachten" bezeichnet. Zuletzt brach der Anteilsschein noch 20,11 Prozent ein auf 43,94 Euro.

BaFin prüft Vorgänge bei Leasingfirma GRENKE

Die Finanzaufsicht BaFin schaut sich die Vorgänge bei der Leasingfirma GRENKE genauer an. Die Behörde erklärte am Dienstag, sie prüfe die in einem Report des Investors Fraser Perring erhobenen Vorwürfe gegenüber GRENKE auf Marktmissbrauch. Konkret analysiere sie mögliche Marktmanipulationen durch die GRENKE AG, etwa durch unrichtige Informationen zu Bilanzierungssachverhalten. Zudem untersuche sie, ob es mögliche Manipulationen durch Dritte in Form einer Leerverkaufs-Attacke gegeben habe. Außerdem werde mutmaßlicher Insiderhandel vor dem erscheinen des Reports der Perring-Firma Viceroy Research geprüft. Schreiben oder Emails von Perring lägen der Behörde bislang nicht vor. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires / Reuters

