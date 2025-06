Vossloh Aktie News: Vossloh reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 79,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 79,40 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 79,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.869 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 80,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,76 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 96,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Vossloh-Aktie im Durchschnitt mit 74,50 EUR.

Am 24.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,58 Prozent auf 251,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 268,80 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,86 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh-Aktie: Gewinnmitnahmen drücken Kurs ins Minus

SDAX-Titel Vossloh-Aktie: Über diese Dividende können sich Vossloh-Aktionäre freuen

Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten