Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 79,70 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:46 Uhr 0,8 Prozent auf 79,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Vossloh-Aktie bis auf 80,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.691 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 80,80 EUR erreichte der Titel am 03.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 1,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh-Aktie wird bei 74,50 EUR angegeben.

Am 24.04.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 251,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 268,80 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

